В Уфе состоялся ежегодный кадетский бал

Сотни школьников собрались в русском драматическом театре. В Октябрьском районе столицы мероприятие проходит уже пятый год. Участники — ученики кадетских классов. Ещё со времён правления Петра I считалось, что кадеты обязаны не только владеть военной наукой, гуманитарными и точными дисциплинами, но быть хорошо воспитанными и искусно танцевать.