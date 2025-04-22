В Уфе состоялся ежегодный кадетский бал

Сотни школьников собрались в русском драматическом театре. В Октябрьском районе столицы мероприятие проходит уже пятый год. Участники — ученики кадетских классов. Ещё со времён правления Петра I считалось, что кадеты обязаны не только владеть военной наукой, гуманитарными и точными дисциплинами, но быть хорошо воспитанными и искусно танцевать.
Подготовку к балу кадеты начинают с сентября. С прошлого года участие принимают и ученики первых классов. Школьники исполнили более десяти различных танцев, среди них полонез, вальс, кадриль.