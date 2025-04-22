В Башкирии ликвидировали очаги лесных пожаров

В Госкомитете Башкирии по ЧС прокомментировали ситуацию с природными пожарами.
За сутки в регионе зафиксировали 2 очага лесных пожаров. Площадь пожара составила 8 га. Возгорания зарегистрировали в Баймакском и Зилаирском районах.
За сутки произошло 12 возгораний сухой растительности на территории 9 муниципальных образований: в Баймакском, Белорецком, Бижбулякском, Благоварском (2), Зилаирском, Краснокамском, Стерлитамакском, Хайбуллинском и Чишминском (3) районах. Общая площадь составила более 62 га.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.