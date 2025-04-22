В Башкирии ликвидировали очаги лесных пожаров

За сутки произошло 12 возгораний сухой растительности на территории 9 муниципальных образований: в Баймакском, Белорецком, Бижбулякском, Благоварском (2), Зилаирском, Краснокамском, Стерлитамакском, Хайбуллинском и Чишминском (3) районах. Общая площадь составила более 62 га.