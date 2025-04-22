В небе над Башкирией будет замечен максимум метеорного потока Лириды

В этом году максимум Лирид ожидается после наступления темноты 22 апреля, прогнозируется до 18 метеоров в час. И хотя радиант потока виден всю ночь, выше всего над горизонтом созвездие Лиры, в котором находится радиант потока, поднимается после трёх часов ночи. В этом году наблюдению максимума Лирид Луна не помешает. Будучи в фазе последней четверти, она не будет видна всю ночь и взойдет перед рассветом около пяти часов утра по уфимскому времени.