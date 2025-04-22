В небе над Башкирией будет замечен максимум метеорного потока Лириды

Жители Башкирии смогут увидеть максимум метеорного потока Лириды. Об этом рассказали в Уфимском планетарии.
Максимум потока состоится 22 апреля с 23:00. Само падение метеоров проходит с 17 по 26 апреля. В это время Земля проходит сквозь рой пылинок, оставленных хвостом кометы Тэтчер. В результате пылевые частицы врезаются в атмосферу Земли со скоростью 47 км/сек и сгорают на высоте 80-120 км, создавая красивый эффект падающих звезд — метеоров, рассказали в Уфимском городском планетарии.
В этом году максимум Лирид ожидается после наступления темноты 22 апреля, прогнозируется до 18 метеоров в час. И хотя радиант потока виден всю ночь, выше всего над горизонтом созвездие Лиры, в котором находится радиант потока, поднимается после трёх часов ночи. В этом году наблюдению максимума Лирид Луна не помешает. Будучи в фазе последней четверти, она не будет видна всю ночь и взойдет перед рассветом около пяти часов утра по уфимскому времени.
Для наблюдения метеоров не нужны никакие приборы, они наблюдаются невооруженным глазом. Только нужно выбрать темное место подальше от городских огней и, набравшись терпения, долго смотреть в небо, чтобы дождаться, как по небу чиркнет «падающая звезда» — маленькая космическая странница закончит свой тысячелетний путь, сгорев в земной атмосфере.
Фото: Уфимский планетарий.