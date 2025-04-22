В Башкирии при пожаре погибли мать с сыном

В селе Нугуш Мелеузовского района во время ночного пожара погибли мать и ее сын. Пламя охватило одну из квартир в двухквартирном жилом доме на улице Набережной.

Пожарные и добровольцы смогли локализовать огонь на площади 58 кв.м. К сожалению, во время тушения были найдены тела 72-летней женщины и 50-летнего мужчины. По данным МЧС Башкирии, в тушении участвовали 13 человек и 5 единиц спецтехники.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.