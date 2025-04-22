Башкирия в тройке лидеров по заявкам на кадровые проекты для участников СВО

Башкирия заняла первое место в России по количеству поданных заявок на кадровые проекты для участников СВО. В рамках проекта «Герои Башкортостана» было зарегистрировано 2026 заявок. Также в тройку лидеров вошли Краснодарский край и Нижегородская область.
Во многих российских регионах завершился прием заявок на участие в региональных аналогах федеральной программы «Время героев». В общей сложности более 46 тысяч участников специальной военной операции из разных уголков страны изъявили желание принять участие в этих проектах. На некоторые позиции претендовали более 25 человек.
Такой интерес подчеркивает стремление наших героев продолжать службу своей стране, уже в мирное время, занимая руководящие должности в различных отраслях.
«Герои Башкортостана» — региональная версия программы «Время героев». Он нацелен на подготовку нового поколения руководителей среди участников СВО. Инициатором проекта выступил Глава республики Радий Хабиров.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).