Башкирия в тройке лидеров по заявкам на кадровые проекты для участников СВО

Башкирия заняла первое место в России по количеству поданных заявок на кадровые проекты для участников СВО. В рамках проекта «Герои Башкортостана» было зарегистрировано 2026 заявок. Также в тройку лидеров вошли Краснодарский край и Нижегородская область.

Фото №1 - Башкирия в тройке лидеров по заявкам на кадровые проекты для участников СВО

Во многих российских регионах завершился прием заявок на участие в региональных аналогах федеральной программы «Время героев». В общей сложности более 46 тысяч участников специальной военной операции из разных уголков страны изъявили желание принять участие в этих проектах. На некоторые позиции претендовали более 25 человек.

Такой интерес подчеркивает стремление наших героев продолжать службу своей стране, уже в мирное время, занимая руководящие должности в различных отраслях.

«Герои Башкортостана»  — региональная версия программы «Время героев». Он нацелен на подготовку нового поколения руководителей среди участников СВО. Инициатором проекта выступил Глава республики Радий Хабиров.

По поручению Президента России мы расширяем федеральный проект «Время героев». Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества – ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем – займут достойное место в нашей управленческой команде.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

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