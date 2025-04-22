В Башкирии с начала года произошло более 1800 пожаров

С начала этого года в Башкирии произошло 1855 пожаров, унесших жизни 89 человек, включая 7 детей. Также 54 человека получили травмы, а 377 были спасены пожарными, сообщили в региональном МЧС.
На прошедшей неделе, с 14 по 20 апреля, зарегистрировано 260 пожаров. В результате происшествий погибли 8 человек, 6 получили травмы. В ночь на 22 апреля в пожарах на территории Стерлитамака и села Нугуш Мелеузовского района погибло 4 человека.
Основными причинами возникновения пожаров с гибелью людей являются неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, и нарушение правил использования электрооборудования.