Врачи Уфы удалили у пациентки опухоль с почкой

Врачи Уфы помогли 62-летней пациентке с гигантской опухолью вместе с почкой. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Во время обследования врачи обнаружили у женщины ангиомиолипому левой почки, размер которой составлял 10 на 12 см. Она занимала 2/3 объема почки и была окружена гематомой. Образование представляет серьёзную угрозу.