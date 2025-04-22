Врачи Уфы удалили у пациентки опухоль с почкой

Врачи Уфы помогли 62-летней пациентке с гигантской опухолью вместе с почкой. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Фото №1 - Врачи Уфы удалили у пациентки опухоль с почкой

Во время обследования врачи обнаружили у женщины ангиомиолипому левой почки, размер которой составлял 10 на 12 см. Она занимала 2/3 объема почки и была окружена гематомой. Образование представляет серьёзную угрозу.

Врачи провели пациентке экстренную лапаротомию с ревизией забрюшинного пространства. Из-за высокого риска кровотечения урологи удалили гигантскую опухоль вместе с почкой. Женщина была выписана домой в удовлетворительном состоянии.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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