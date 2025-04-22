В Башкирии в автомобиле браконьеров нашли разделанные туши косули

Охота на косулю в республике была разрешена с 1 октября 2024 года по 10 января 2025 года. В настоящий момент охота на этих животных запрещена. Нанесённый ущерб охотничьим ресурсам оценивается в 480 тысяч рублей.

Камиль Биргулиев, замминистра природопользования и экологии РБ