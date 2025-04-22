В Башкирии в автомобиле браконьеров нашли разделанные туши косули

В Башкирии задержали браконьеров с разделанными тушами косули. По информации Минэкологии республики, инцидент произошел 20 апреля.
Сотрудники ОМВД по Кигинскому району патрулировали трассу Нижние Киги – Алагузово и остановили автомобиль «Тойота», за рулем которого находился житель Уфы. В багажнике иномарки были обнаружены четыре мешка с тушами сибирской косули, а также несколько ружей.
Заместитель министра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев отметил, что охота на косуль в республике в настоящее время запрещена.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств незаконной охоты и привлечение виновных к ответственности.
Фото: Минэкологии РБ.