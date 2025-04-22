В Башкирии в автомобиле браконьеров нашли разделанные туши косули

В Башкирии задержали браконьеров с разделанными тушами косули. По информации Минэкологии республики, инцидент произошел 20 апреля.

Фото №1 - В Башкирии в автомобиле браконьеров нашли разделанные туши косули

Сотрудники ОМВД по Кигинскому району патрулировали трассу Нижние Киги – Алагузово и остановили автомобиль «Тойота», за рулем которого находился житель Уфы. В багажнике иномарки были обнаружены четыре мешка с тушами сибирской косули, а также несколько ружей.

Заместитель министра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев отметил, что охота на косуль в республике в настоящее время запрещена.

Охота на косулю в республике была разрешена с 1 октября 2024 года по 10 января 2025 года. В настоящий момент охота на этих животных запрещена. Нанесённый ущерб охотничьим ресурсам оценивается в 480 тысяч рублей.

Камиль Биргулиев, замминистра природопользования и экологии РБ

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств незаконной охоты и привлечение виновных к ответственности.

Фото: Минэкологии РБ.

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