В Башкирии посевная кампания началась в 22 районах

В Башкирии приступили к севу яровых культур. К работам приступили сельхозпредприятия и фермеры из 22 районов республики. Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии посевная кампания началась в 22 районах

Несмотря на раннюю весну, посевная началась в привычные сроки. Первые работы на полях начались ещё в конце марта, однако погода внесла свои коррективы.

Специалисты говорят, что это к лучшему. Годы, когда на сев выходили рано, редко становились плодородными. Поэтому надеемся на добрый урожай. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

На сегодняшний день башкирские аграрии засеяли около 23 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур — 1% от запланированного. В основном это зерновые и зернобобовые. В некоторых районах сажают рентабельные масличные культуры.

Фото: Радий Хабиров. 

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