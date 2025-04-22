В Башкирии посевная кампания началась в 22 районах

В Башкирии приступили к севу яровых культур. К работам приступили сельхозпредприятия и фермеры из 22 районов республики. Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров.
Несмотря на раннюю весну, посевная началась в привычные сроки. Первые работы на полях начались ещё в конце марта, однако погода внесла свои коррективы.
На сегодняшний день башкирские аграрии засеяли около 23 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур — 1% от запланированного. В основном это зерновые и зернобобовые. В некоторых районах сажают рентабельные масличные культуры.
Фото: Радий Хабиров.