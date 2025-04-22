В Башкирии стартовало голосование за благоустройство общественных пространств

В республике в текущем году приведут в порядок 94 общественных пространства. Обновление территорий пройдёт в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Об этом в соцсетях сообщил глава Башкортостана. Радий Хабиров напомнил, что решать, какие пространства следует благоустроить, решают местные жители.

На сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru стартовало ежегодное Всероссийское голосование, которое продлится до 12 июня. По его результатам в республике будут выбраны 159 объектов из 241, которые обновят в следующем году.