«Салават Юлаев» сравнял счёт в серии. Накануне уфимцы одержали первую победу в гостевом матче в плей-офф в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Шестой матч со «Спартаком» проходил в Москве. «Салават» отправился на выезд без Джошуа Ливо. Нападающий пропустил матч по медицинским показаниям. Из «Толпара» тренерский штаб юлаевцев вызвал 18-летнего Александра Жаровского.

Ворота команды защищал Семён Вязовой. В игре во втором периоде Владислав Ефремов удачно сыграл на отскоке. Сергей Лукьянцев сравнял счет. В овертайме главным героем стал Алексей Василевский, который точным кистевым броском на 75-й минуте принёс победу башкирскому клубу. 3:3 в серии. Решающий седьмой матч пройдет в Уфе завтра, в среду.«Салават Юлаев» сравнял счет в серии со «Спартаком»