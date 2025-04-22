В Уфе задержали пятиклассника на квадроцикле

В Дёмском районе Уфы сотрудники ГАИ остановили квадроцикл, за рулем которого оказался пятиклассник. При проверке выяснилось, что у мальчика нет прав на управление данным транспортом. На место происшествия вызвали родителей, а пятиклассника отстранили от управления квадроциклом.

Транспортное средство поместили на спецстоянку. Семье грозит административная ответственность за за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, на улице Правды инспекторы остановили водителя 2004 года рождения за рулем мотоцикла «Рейсер 300». Водительских прав у него не было, а мотоцикл не прошел регистрацию в ГАИ.

В отношении него были составлены материалы по административным правонарушениям за управление мототранспортом без прав, отсутствие страховки и регистрации, а также за несоблюдение правил маневрирования.