В Башкирии снижается заболеваемость респираторными инфекциями

В Башкирии завершился эпидемиологический сезон респираторных инфекций. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю уровень заболеваемости упал на 11,7%, вернувшись к показателям начала сентября.

Однако, власти республики настоятельно призывают граждан продолжать соблюдать профилактические меры. Случаи гриппа и других респираторных инфекций могут регистрироваться даже в летний период.

Кроме того, в ведомстве предупреждают, что некоторые инфекционные заболевания, такие как мышиная лихорадка и другие «экзотические» болезни, на начальных стадиях могут проявляться симптомами, схожими с простудой. Поэтому, при возникновении недомоганий, рекомендуется обращаться к врачу.