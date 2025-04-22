В Башкирии задержали пьяного водителя вахтового автобуса

В Учалинском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя вахтового автобуса. Инцидент произошёл накануне днем на улице Дорожной, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ остановили автобус с десятью пассажирами за нарушение правил разметки на дороге. Во время оформления протокола на 46-летнего водителя, инспектор предложил ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. По результатам теста уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 0,317 м/л. Водитель не согласился с показателем и попросил провести тест в медучреждении. Там результат оказался немного ниже — 0,280 мг/л.

На водителя был составлен протокол за управление автобусом в нетрезвом состоянии. Транспортное средство поместили на штрафстоянку. Кроме того, ответственность за инцидент понесут должностные и юридические лица, которые допустили водителя на линию в состоянии опьянения. Известно, что автобус принадлежит одной из организаций города.