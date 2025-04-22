В Башкирии аграрии приступили к севу яровых культур

Башкирские хлеборобы начали новый сезон. К севу яровых культур приступили сельхозпредприятия и фермеры из 22 районов. Об этом в своих соцсетях рассказал Радий Хабиров. Весна в этом году ранняя, но посевную начинают почти в привычные сроки.

Несмотря на то, что первые работы на полях стартовали ещё в конце марта, погода внесла свои коррективы. Сейчас аграрии засеяли порядка 23 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур — это 1% к плану. Пока стоят солнечные дни, у аграриев горячая пора, отметил глава республики и пожелал удачи хлеборобам.