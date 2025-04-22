Бойцы полка «Башкортостан» возвращаются в зону СВО из Уфы

Сегодня из Уфы в зону проведения СВО очередная группа военнослужащих. Бойцы 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» провели дома две недели отпуска. Кто-то занимался бытовыми вопросами, кто-то посвятил время семье. Проводить своих отцов, мужей, сыновей, друзей приехали родные и близкие. Помимо своих вещей, бойцы взяли с собой посылки от родных, сослуживцев.

С напутственным словом к военнослужащим обратились представители правительства республики, города и ветераны. К месту назначения бойцов доставят на автобусах, предоставленных руководством Башкортостана. Сопровождать их будут сотрудники ГИБДД и Госкомитета по ЧС. В скором времени в зону СВО будет отправлен очередной гуманитарный конвой. Кроме того, ко Дню Победы в отпуск приедут военнослужащие полка, которые примут участие в параде.