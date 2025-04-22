В Башкирии у горы потерялись туристы

В Белорецком районе потерялись туристы. О спасении пропавших рассказали в Госкомитете по ЧС.

У горы Курташ в лесном массиве заплутали женщина и её сын. Они приехали в Башкирию из Магнитогорска. Женщина смогла связаться со спасателями, однако своё местоположение передать она не смогла.