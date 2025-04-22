В Башкирии у горы потерялись туристы

В Белорецком районе потерялись туристы. О спасении пропавших рассказали в Госкомитете по ЧС.
У горы Курташ в лесном массиве заплутали женщина и её сын. Они приехали в Башкирию из Магнитогорска. Женщина смогла связаться со спасателями, однако своё местоположение передать она не смогла.
На поиски выехали спасатели. Мать с сыном смогли самостоятельно выйти к железнодорожной станции Урал-Тау. Далее они не стали продолжать путь самостоятельно, а дождались прибытия спасателей, которые встретили их и сопроводили обратно к припаркованному автомобилю.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.