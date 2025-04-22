В Уфе ремонтируют проспект Октября

В Уфе на проспекте Октября продолжают менять асфальт из-за появившейся колеи. Движение частично перекрыли — дорожники выполняют фрезерование: снимают старое покрытие с последующей заменой на новое.
Ремонт идет на участке площадью около 3 тыс. квадратных метров. Он стартовал накануне утром. По подсчетам специалистов, работы займут еще несколько дней.
Сегодня на нашем телеканале в прямом эфире пройдет брифинг, посвященный ремонту дорог. Ход работ, наиболее проблемные участки, восстановление разрушенных паводком дорог — обо всем этом расскажут эксперты и представители ведомств. Зрители также смогут задать свои вопросы. Начало в 19:00.