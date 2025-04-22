В Уфе показали, как парки и скверы обрабатывают от клещей

Республиканский центр дезинфекции проводит в Уфе акарицидные обработки от клещей. В связи с ранней весной и активизацией кровососущих профилактические мероприятия начались уже 9 апреля. Обработку территорий выполняют ночью.

Уничтожение вредных насекомых провели уже в Непейцевском дендропарке, расположенном на территории, прилегающей к Уфимскому шоссе. За счёт средств бюджета республики в столице провели 70% работ. Остальные меры безопасности с учетом погодных условий планируют завершить до начала майских праздников.