Юные шашисты из Башкирии сразились за кубок в Иглинском районе

Педагоги дополнительного образования Нефтекамска — вновь лучшие в регионе. В республике прошёл региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».
В течение трех дней конкурсанты состязались в испытаниях и демонстрировали своё мастерство в разных направлениях. География конкурса с каждым годом расширяется. В этом году в Нефтекамск, на финал этапа, приехали 35 человек.
По итогам конкурса члены жюри определили лучших из лучших в нескольких номинациях. Нефтекамцы вошли в тройку лидеров в различных направлениях. Так, победителем в физкультурно-спортивной направленности стала педагог Дворца творчества Аиша Ганиева.
1 место в технической направленности заняла преподаватель «Технопарка» Инга Ильина. В номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» второе место получила Алена Волегова, педагог детско-юношеского центра спорта и туризма.