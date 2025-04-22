В Уфе прошел парад для 99-летнего ветерана

Двести военнослужащих и кадет. Сегодня в Уфе прошел парад в честь 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Филинова. Событие собрало зрителей со всех окрестных дворов. Кроме парада, для ветерана был организован концерт, который вернул его во времена молодости, о чем Геннадий Филинов и рассказал журналистам.

Хоть и приходится опираться на трость, но 99-летний Геннадий Филинов старается держать спину по-военному прямо. Сегодня для него знаковое событие — персональный парад и самое почетное место зрителя. Причем рядом еще и автомобильный символ победного мая 45-го — машина «Победа». Ветерана приветствовало руководство Советского района Уфы, кадеты и военнослужащие.

Маршем, чеканя шаг, прошли военнослужащие войск Росгвардии, неся флаги России и Башкортостана, а также знамя Победы. Всего же в параде приняли участие более 200 человек — учащиеся шаймуратовских классов, юнармейцы и кадеты. Какой праздник без песни? Композиции военных лет для ветерана исполнили артисты. Когда зазвучала знаменитая «Катюша», Геннадий Филинов с улыбкой подпевал, ведь эти строки для него несут глубоко личный смысл.

Геннадий Филинов родом из Красноярского края. В 1943-м в возрасте 17 лет ушел в армию. Службу начал в 27-м учебном стрелковом полку. А после прошел обучение в Барнаульском военно-пехотном училище. После военной службы связал свою жизнь с промышленностью. И последние 13 лет живет в Уфе. К участию в таком параде кадеты готовились усиленно. Чувствовали ответственность, для многих это был первый опыт.