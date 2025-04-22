Школьникам Башкирии рассказали о героях «Молодой гвардии»

В соборе русских Башкортостана школьникам провели урок «Героям «Молодой гвардии». Это уже четвёртый по счёту. Слушатели встретились с директором Краснодонского ордена Дружбы народов музея «Молодая гвардия» Натальей Николаенко.

В мероприятии также приняли участие исполнительный директор «Собора русских Башкортостана» Павел Васильев и директор Института стратегических исследований «Академии наук» Башкортостана Владимир Савичев. Гостям рассказали о подвигах в различные исторические периоды. Отдельный эпизод был посвящен бойцам, которые сегодня находятся на специальной военной операции.