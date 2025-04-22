В Москве состоялся масштабный образовательный форум «Яшма»

На базе Полномочного Представительства Башкортостана при Президенте России объединились эксперты из различных сфер деятельности. Фестиваль стал площадкой для обмена опытом, вдохновения и формирования новых профессиональных связей.

Участники — предприниматели, молодые лидеры, общественные деятели и спортсмены — получили уникальную возможность перенять знания у признанных мастеров своего дела. Форум «Яшма» был организован с целью поддержки и развития молодых талантов, а также укрепления межотраслевого взаимодействия. Мероприятие организовано за счёт Фонда грантов главы республики.