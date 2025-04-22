В Уфе представили книгу Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве»

В Уфе состоялась презентация книги члена Союза писателей России Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве». В издании рассказывается о переломном и сложном периоде в истории страны. Она написана на основе архивных нормативных правовых актов о жизни Советского Союза с 1939 по 1953 годы.