ВК «Динамо-Урал» подвел итоги чемпионата России

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» подвел итоги чемпионата России на встрече с учредителем — ФСО «Динамо». Мероприятие собрало представителей всех команд системы клуба, включая «Тархан», «Беркуты Урала-БашГАУ», группу подготовки и женскую команду «Салават».

На встрече были вручены памятные подарки игрокам и тренерам за успешное выступление в сезоне. После завершения встречи состоялся показательный матч. «Тархан» из Высшей лиги А сыграл против молодежной команды «Беркуты Урала-БашГАУ». Команда «Динамо-Урал» в минувшем сезоне поднялась с 13-го на 7-е место в итоговой таблице.