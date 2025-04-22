Жители Башкирии передали бойцам СВО автомобиль УАЗ

Семья Абрамовых из села Знаменка Ермекеевского района передала на фронт автомобиль «УАЗ» для поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В этом благородном деле Абрамовым помогла семья Алексеевых.

Андрей Абрамов – руководитель фермерского хозяйства, которое работает с 2004 года и занимается растениеводством, выращивая зерновые и технические культуры.

Супруга Алексея Ивановича тоже не остается в стороне. На протяжении трех лет она участвует в плетении маскировочных сетей в поселке Приютово. Вместе с другими неравнодушными жителями они собирают и отправляют необходимые вещи на передовую.

В местном хозяйстве, при поддержке отдела сельского хозяйства района, было проведено техническое обслуживание автомобиля, а предприниматели помогли с его покраской. После завершения работ машина была отправлена в Уфу, откуда она уже в составе республиканского гуманитарного конвоя направится в Башкирский добровольческий батальон имени Даяна Мурзина.

Регулярная помощь фронту становится традицией среди сельхозтоваропроизводителей региона. С начала текущего года они уже направили около 500 тысяч рублей на поддержку участников СВО, а в 2024 году общая сумма помощи достигла 2 миллионов 113 тысяч рублей.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).