Ремонт дорог в Башкирии: ответы на главные вопросы

Весна в республике - традиционно время активного ямочного ремонта. Все дорожные службы переведены в особый режим.

Как происходит восстановление дорожного покрытия? Какие участки самые проблемные и кто за них отвечает? Когда завершат ямочный ремонт? Когда восстановят разрушенные паводком дороги?

На эти и другие вопросы в прямом эфире в ходе специального брифинга на БСТ мы ответили совместно с приглашенными гостями и экспертами. Вся важная информация, которая интересует каждого водителя Башкирии, в нашем материале.

Когда предполагается окончание ямочного ремонта в Башкирии?

Завершение ремонта на местных дорогах планируется до 15 июня, а на региональных и межмуниципальных дорогах - до 1 июня.

Какой объем работ предстоит?

Из 19 тысяч километров дорог с асфальтобетонным покрытием проверено 90 процентов. Выявлено 49 952 дефекта, 45% из которых в настоящее время устранены. Работы идут в каждом районе. Все службы работают в усиленном режиме, это жаркая пора для дорожников.

Какие работы являются первоочередными?

Основная задача - обеспечение безопасного и комфортного проезда. Это ямочный ремонт и благоустройство: уборка смета, мусора с обочин и остановок, покраска перильных ограждений, автопавильонов и т.д. В общем, приведение дорог в порядок после зимы.

Как ямочный ремонт организован в Уфе?

Работа идет на основании интерактивной карты и системы контроля и планирования работ. По карте от жителей поступило порядка 3800 заявок, 1200 заявок отработано. По системе контроля и планирования работ установлен 6441 участок, более 26 процентов выполнено. Эта система была разработана по поручению Радия Хабирова. Эта система упростила контроль за ямочностью: каждый из районов и городов в эту систему идет доступ. Когда обнаруживается яма, она измеряется и заносится в систему. Далее идет устранение, по факту устранения также в систему вносятся фотоматериалы.

Как высчитывается процент заявок?

Когда приходит адрес ямы, определяется площадь работ. После выполняется ремонт, выгружается фото сделанной работы. С новыми заявками объем работ увеличивается.

Когда кончится реконструкция улицы Пугачева в Уфе?

Свет в конце тоннеля есть. В марте закончили последний судебный процесс, здание снесено, прокладываются коммуникации, остается завести на объект порядка 20 тысяч кубов песчано-гравийной смеси. Порядка двух недель из-за уровня реки материалы завозить не получится. Соответственно, через две недели люди увидят технику. А сейчас идет обустройство коммуникаций.

Получится ли закончить Пугачева до 1 сентября 2025 года?

Эти сроки остаются неизменными. В сентябре здесь планируется открыть движение.

Почему не выделяют деньги на ремонт улицы Ахметова в Уфе?

В этом году силами администрации района был выполнен ямочный ремонт, при необходимости его продолжат. Предварительная стоимость работ произведена, власти города Уфы рассчитывают в следующем году провести ремонт улицы Ахметова при поддержке республиканского бюджета. Улица Ахметова, к слову, входит в опорную сеть дорог - так называют основные магистрали города.

Когда возьмут на контроль дорогу от Туймазов до Бакалов?

К ямочному ремонту здесь уже приступили. За 2-3 недели власти обещают устранить здесь ямочность.

Когда отремонтируют дорогу Янаул - Верхние Татышлы?

Контракты заключены, к ремонту планируется приступить во второй половине мая. Будет отремонтировано более 12 километров дороги.

Как межмуниципальные дороги попадают в перечень фонящих дорог?

Она должна быть в ненормативном состоянии, последний ремонт был более 8 лет назад. Плюс на ремонт влияют жалобы жителей.

Зависит ли ремонт дорог от климатических условий?

Да, влияет. Как правило, затяжные дожди мешают работам. Но это не касается кратковременных дождей.

Какие работы идут на улице Рыльского в Уфе?

Сейчас здесь приступили к ямочному ремонту, работы выполнены на 65-70 процентов. Работы завершат до конца недели. Этот участок был одним из сложных участков в Сипайлово.

Как службы ведут ямочный ремонт?

Весь ремонт идет коммунальщиками, работы идут в круглосуточном режиме. Особые усилия - в ночное время, когда машин на дорогах мало. В первую очередь берут дороги первой категории, где движение наиболее интенсивное.

Где грань между ямочным ремонтом и капитальным?

Есть понятие - межремонтный срок, для разной интенсивности движения он разный. Есть дороги с высокой интенсивностью - например, проспект Салавата Юлаева, дорога Уфа-Аэропорт. ГОСТ говорит: при движении 20 тысяч автомобилей на полосу ремонт нужно делать каждые два года.

Ямы во дворах: чья это зона ответственности?

Если речь о территории многоквартирного дома, то это ответственность управляющей компании.

Что делать жильцам дома, чтобы залатать ямы на придомовой территории?

Есть смысл обратиться в интерактивную карту, далее сигнал уходит в управляющую компанию. Власти не имеют права тратить средства на латание ям на этих территориях, это зона ответственности управляющих компаний.

Как будут восстанавливать дороги после паводка? Какой объем повреждений?

Пока работы идут в деревне Азово Архангельского района, там паводком повреждены семь улиц общей протяженностью 6,5 километров дорог. Быстро и оперативно вывезли лед и грязь, работы по улицам ведутся с 3 апреля. На 22 апреля отремонтировано более 3 километров. Все работы завершатся в июне. Других сигналов пока не было, но все на чеку.

Какие мосты отремонтируют в этом году?

В Башкортостане с 3 июня планируется приступить к ремонту моста через реку Уршак вблизи Булгаково на трассе Уфа - Оренбург. Работы будут проводиться в течение двух месяцев. Подрядная организация планирует работать круглосуточно в две смены, без выходных и праздничных дней.

Во время проведения работ будут частично перекрывать данный участок дороги. Водители смогут проезжать по трем полосам, где будет организовано светофорное регулирование транспортных потоков. При этом движение по средней полосе будет реверсивным. Таким образом, утром две полосы будут открыты для тех, кто едет в направлении Уфы, а вечером – для тех, кто выезжает из столицы.

Подрядная организация выполнит демонтаж покрытия, защитного слоя из бетона, с последующим обновлением слоев мостового полотна, восстановления регуляционных сооружений и водоотвода. Также планируется устройство деформационных швов и замена элементов обустройства. Все работы планируется выполнить в начале августа 2025 года

Какие еще региональные дороги планируется отремонтировать в этом году?

Таких участков более 200. Основные направления: дорога на Павловку в Красном ключе, дорога Уфа-Инзер-Белорецк, дорога Дюртюли-Груздевка и многие другие. В этом году планируется ремонт порядка 600 километров дорог. На сайте Минтранса Башкирии и республиканского Управления дорожного хозяйства можно ознакомиться с планом ремонта дорог.

Что будет с Кинзебулатовским шоссе в Ишимбае?

Это местная дорога, нужно входить в план ремонта. Муниципалитет должен написать заявку, тогда по ней начнется работа.

Как сфотографировать яму посреди оживленной трассы?

Это дороги первой категории, нежелательно это делать. Можно сделать кадр с помощью видеорегистратора.

Когда приведут в порядок переезды через трамвайные пути в Уфе?

Сложным проектом было пересечение с линиями в районе Аграрного университета, были заменены и самим трамвайные пути. Планируем делать переезды капитально, чтобы дорога была ровной долго. Сейчас планируют приступить к улицам Свердлова, Аксакова, Мингажева - по маршруту трамвая №5. Начнут с Аксакова. Сейчас город получает польские трамваи, они более комфортны, но они требуют больше внимания к рельсовой системе. Поэтому в первую очередь отрабатывается южный маршрут.

Какую ответственность несут организации, которые периодически вскрывают дорогу и плохо заделывают ее?

Эти работы стоят на контроле управления коммунального хозяйства. Когда есть вопросы - организации заставляют переделывать работу вплоть до обращения в суд. Все ресурсоснабжающие организации нашли подрядчиков и держат ситуацию под контролем.

Как осуществляется весогабаритный контроль в республике?

Таких пунктов сейчас в республике восемь, они работают автоматически. В Ространснадзор на сегодня направлено более 1500 постановлений, более 1000 из них по весенним нарушениям. Работа ведется круглосуточно.

Как ремонтируют дороги к СНТ?

В 2022 году Главой Башкортостана инициировано выделение из Дорожного фонда Республики Башкортостан дополнительных субсидии муниципальным образованиям на ремонт подъездных дорог к садоводческим товариществам, оформленных в муниципальную собственность, и требующих ремонта.

За период с 2022 года по 2024 год из Дорожного фонда Республики выделено 318 млн рублей. На эти средства отремонтировано 38 подъездных дорог к 212 СНТ, это почти 84 километров, где проживает 78 тысяч человек.

В 2025 году продолжатся работы по обустройству подъездных дорог к СНТ. Планируется отремонтировать 24 дороги, общей протяжённостью 25 км, к 79 СНТ,

Главные критерии: подъезд к СНТ и тот факт, что дорога должна находится на балансе муниципалитета. Как только администрация муниципального образования ставит дорогу на баланс, дальнейшее ее содержание находится в его компетенции, и в том числе и с точки зрения расходов.

На ремонт дорог к СНТ территориальным заказом в этом году предусмотрели 150 млн рублей.

Как водителям возмещать ущерб от ям?

Нужно вовремя обратиться в ГИБДД, а потом - в администрацию. Есть судебная практика, главное - знать ответственного за этот участок.

Когда на дороги нанесут разметку?

Работу уже начали с пешеходных переходов. В июне начнется нанесение продольной разметки, в течение июня эту работу завершат. В августе-сентябре приступят к обновлению дорожной разметки. В Уфе к разметке уже приступили, в первую очередь ее наносят на центральных улицах. На разметку в Уфе потратят 190 миллионов рублей в этом году.

Ждет ли ремонт дорогу Уфа-Инзер-Белорецк?