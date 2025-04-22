Аграрии Башкирии начали весенне-полевые работы

Аграрии Дюртюлинского района приступили к весенне-полевым работам. В этом году в планах засеять 43,5 тыс. гектаров. Из них порядка 25 тысяч — зерновые. Также в районе сеют технические и кормовые культуры. Близятся к завершению работы по закрытию влаги.
В некоторых хозяйствах уже внесли подкормку озимых культур. Они, к слову, в удовлетворительном и хорошем состоянии. Что касается яровых культур, то в этом году в регионе они займут площадь 2 млн 150 тыс. гектаров.
Ими засеют и те поля, где в прошлом году из-за плохой погоды не смогли посадить озимые. Погода сейчас благоволит аграриям. Хлеборобы внимательно следят за состоянием растений на всех этапах. А некоторые даже проводят свои опыты.