Аграрии Башкирии начали весенне-полевые работы

Аграрии Дюртюлинского района приступили к весенне-полевым работам. В этом году в планах засеять 43,5 тыс. гектаров. Из них порядка 25 тысяч — зерновые. Также в районе сеют технические и кормовые культуры. Близятся к завершению работы по закрытию влаги.

В некоторых хозяйствах уже внесли подкормку озимых культур. Они, к слову, в удовлетворительном и хорошем состоянии. Что касается яровых культур, то в этом году в регионе они займут площадь 2 млн 150 тыс. гектаров.