В текущем году в Башкирии отремонтируют порядка 1000 км автомобильных дорог

На телеканале БСТ в прямом эфире прозвучали ответы на дорожные вопросы. До 15 июня планируют завершить ямочный ремонт в районах, а на межмуниципальных и региональных трассах — до 1 июня. Кроме того, стало известно о сроках завершения реконструкции улицы Пугачева.

Сейчас строительная площадка под дорогу полностью освобождена, идет прокладка инженерных коммуникаций. Все работы по реконструкции планируют завершить до сентября 2025 года. Также в республике продолжают решать проблему «фонящих» дорог. Если в предыдущем году было отремонтировано 135 километров, то в этом рассчитывают на 190. Были озвучены строительные планы, новые проекты, обсуждалась реконструкция мостов.

В этом году стартовал новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В рамках него мы до 2030 года ежегодно должны будем делать около 430 км дорог.

Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
Волна
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