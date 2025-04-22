В текущем году в Башкирии отремонтируют порядка 1000 км автомобильных дорог

На телеканале БСТ в прямом эфире прозвучали ответы на дорожные вопросы. До 15 июня планируют завершить ямочный ремонт в районах, а на межмуниципальных и региональных трассах — до 1 июня. Кроме того, стало известно о сроках завершения реконструкции улицы Пугачева.

Сейчас строительная площадка под дорогу полностью освобождена, идет прокладка инженерных коммуникаций. Все работы по реконструкции планируют завершить до сентября 2025 года. Также в республике продолжают решать проблему «фонящих» дорог. Если в предыдущем году было отремонтировано 135 километров, то в этом рассчитывают на 190. Были озвучены строительные планы, новые проекты, обсуждалась реконструкция мостов.