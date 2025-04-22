В Башкирии запустили телемедицинские консультации для пациентов

Получить консультацию уфимских врачей, не выезжая в столицу. Сегодня в республике дали старт новому проекту «Применение телемедицинских консультаций врач-пациент». Подобная практика выходит на новый уровень. Благодаря дистанционным консультациям, пациенты могут попасть на приём к уфимским врачам по видеосвязи. Медики из районов и городов республики консультируются по поводу сложных случаев и корректировке лечения.

Между ними почти полторы сотни километров. Но чтобы попасть на приём к врачам РКБ, тратить на это целый день и ехать в столицу не нужно. Для пожилых людей это спасение. Тот же самый приём у специалиста, но по видеосвязи.

За консультациями обращаются лечащие врачи из районных больниц. Также выйти на связь со столичными специалистами можно даже из фельдшерско-акушерского пункта. Телемедицина помогает и в ситуациях дефицита врачей.

Александр Дмитриевич уже на повторном приёме. Сначала был отправлен в РКБ на обследование, так как отоларингология требует очного осмотра. Врачи назначили лечение. Но пенсионеру необходимо наблюдаться, отслеживать динамику — здесь и пригодилась телемедицина.

Фото №1 - В Башкирии запустили телемедицинские консультации для пациентов

Телемедицина есть нескольких видов: это формат «местный врач — пациент — специалист из Уфы» и «пациент — врач». И в случае последнего приём можно провести из любого места. В свою очередь, врачи РКБ за консультациями также по видеосвязи могут обратиться к специалистам федеральных центров, чтобы получить советы лучших медиков страны.

В планах создания центра телемедицинской консультации на базе центра республиканской больницы.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

За прошлый год было проведено более 140 тыс. дистанционных консультаций. Чаще всего пациентам требовалась помощь онкологов, кардиологов и гинекологов. Сейчас планируется увеличить охват диспансерного наблюдения через дистанционное общение «врач-пациент». И это, в первую очередь, сделает доступной медпомощь для маломобильных граждан.

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