В Башкирии запустили телемедицинские консультации для пациентов

Получить консультацию уфимских врачей, не выезжая в столицу. Сегодня в республике дали старт новому проекту «Применение телемедицинских консультаций врач-пациент». Подобная практика выходит на новый уровень. Благодаря дистанционным консультациям, пациенты могут попасть на приём к уфимским врачам по видеосвязи. Медики из районов и городов республики консультируются по поводу сложных случаев и корректировке лечения.

Между ними почти полторы сотни километров. Но чтобы попасть на приём к врачам РКБ, тратить на это целый день и ехать в столицу не нужно. Для пожилых людей это спасение. Тот же самый приём у специалиста, но по видеосвязи.

За консультациями обращаются лечащие врачи из районных больниц. Также выйти на связь со столичными специалистами можно даже из фельдшерско-акушерского пункта. Телемедицина помогает и в ситуациях дефицита врачей.

Александр Дмитриевич уже на повторном приёме. Сначала был отправлен в РКБ на обследование, так как отоларингология требует очного осмотра. Врачи назначили лечение. Но пенсионеру необходимо наблюдаться, отслеживать динамику — здесь и пригодилась телемедицина.

Телемедицина есть нескольких видов: это формат «местный врач — пациент — специалист из Уфы» и «пациент — врач». И в случае последнего приём можно провести из любого места. В свою очередь, врачи РКБ за консультациями также по видеосвязи могут обратиться к специалистам федеральных центров, чтобы получить советы лучших медиков страны.

В планах создания центра телемедицинской консультации на базе центра республиканской больницы. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан