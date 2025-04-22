В Уфе проходит обработка от клещей: что нужно знать горожанам

В Уфе Республиканский центр дезинфекции проводит акарицидные обработки от клещей. В связи с ранней весной и активизацией кровососущих профилактические мероприятия начались уже 9 апреля. Обработку территорий выполняют ночью. Уничтожение вредных членистоногих провели и в Непейцевском дендропарке, расположенном на территории, прилегающей к Уфимскому шоссе.

Строго по протоколу: часть воды, часть средства. Так к выходу на территорию готовятся сотрудники центра дезинфекции. Непейцевский дендропарк — одно из излюбленных мест горожан. А потому дезинфекция здесь крайне необходима.

Специалисты проходят территорию оперативно, не пропуская ни одного сантиметра. Следуя строгим правилам, предупреждают об обработке, ориентируются на прогноз, чтобы раствор не смыл дождь. Однако, чтобы работы прошли максимально эффективно, территории должны быть заранее подготовленные.

В Уфе дезинфекция от клещей началась 9 апреля. Теплая погода дала возможность работать не только специалистам, членистоногие тоже вышли на охоту. Поэтому их атаки следует предостерегаться.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям республики соблюдать меры безопасности и при первой же необходимости обращаться в центр гигиены и эпидемиологии.