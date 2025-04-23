26 апреля в Башкирии стартует Международный диктант по башкирскому языку

В субботу в Башкортостане стартует Международный диктант по башкирскому языку. Он начнется в 11 часов с прямого эфира на телеканале БСТ. Дикторы прочитают диктанты на трех уровнях сложности: для начинающих; для тех, кто владеет башкирским свободно, и для тех, кто разговаривает на северо-западном диалекте.
Темы текстов посвящены защитникам Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, миру и единству. Диктант по башкирскому языку можно написать в двух форматах: оффлайн и онлайн. Продлится диктант до 28 апреля включительно. Ниже ссылки для регистрации приема работ по диктанту:
bashdictant.ru
t.me/bash_dictant_bot
bashdictant2025@yandex.ru