26 апреля в Башкирии стартует Международный диктант по башкирскому языку

В субботу в Башкортостане стартует Международный диктант по башкирскому языку. Он начнется в 11 часов с прямого эфира на телеканале БСТ. Дикторы прочитают диктанты на трех уровнях сложности: для начинающих; для тех, кто владеет башкирским свободно, и для тех, кто разговаривает на северо-западном диалекте.