В Башкирии зафиксировали 20 случаев возгорания сухой травы

Однако было замечено 20 случаев возгорания сухой травы. Пожары зарегистрированы в 14 муниципалитетах: в Уфимском (2), Ишимбайском (2), Стерлитамакском (2), Миякинском, Краснокамском (2), Калтасинском, Благоварском, Чишминском (2), Илишевском, Кушнаренковском районах, а также в городах Стерлитамак, Нефтекамск, Давлеканово и Янаул. Общая площадь составила более 77 га.