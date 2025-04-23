В Башкирии зафиксировали 20 случаев возгорания сухой травы

В Госкомитете Башкирии по ЧС поделились последней информацией о пожарах.

Фото №1 - В Башкирии зафиксировали 20 случаев возгорания сухой травы

Так, за прошедшие сутки новых очагов природных пожаров зафиксировано не было.

Однако было замечено 20 случаев возгорания сухой травы. Пожары зарегистрированы в 14 муниципалитетах: в Уфимском (2), Ишимбайском (2), Стерлитамакском (2), Миякинском, Краснокамском (2), Калтасинском, Благоварском, Чишминском (2), Илишевском, Кушнаренковском районах, а также в городах Стерлитамак, Нефтекамск, Давлеканово и Янаул. Общая площадь составила более 77 га.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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