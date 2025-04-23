В Башкирии зафиксировали ещё один случай подтопления

Специалисты Госкомитета Башкирии по ЧС следят за паводковой ситуацией в регионе.

Фото №1 - В Башкирии зафиксировали ещё один случай подтопления

За сутки в службу спасения поступило одно сообщение о подтоплении. Продолжают находиться на контроле 2 случая в Уфе и Чишминском районе.

Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:

— на реке Сим в деревне Глуховский Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +43 см, текущий уровень 461 см, выход реки на пойму 550 см;

— на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района, динамика уровня воды за сутки +38 см, текущий уровень 269 см, выход реки на пойму 500 см.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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