В Башкирии зафиксировали ещё один случай подтопления

Специалисты Госкомитета Башкирии по ЧС следят за паводковой ситуацией в регионе.
За сутки в службу спасения поступило одно сообщение о подтоплении. Продолжают находиться на контроле 2 случая в Уфе и Чишминском районе.
Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:
— на реке Сим в деревне Глуховский Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +43 см, текущий уровень 461 см, выход реки на пойму 550 см;
— на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района, динамика уровня воды за сутки +38 см, текущий уровень 269 см, выход реки на пойму 500 см.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.