В Башкирии всю ночь искали 7-летнего ребёнка

В Буздякском районе в лесу пропал 7-летний мальчик. О поисках ребёнка рассказали волонтёры отряда «БашРегионСпас».

Выяснилось, что накануне вечером мальчик отправился на прогулку с бабушкой и дедушкой из села Буздяк в село Урзайбаш. В какой-то момент ребёнок пропал из вида взрослых. Самостоятельно пожилые супруги внука найти не смогли и сразу обратились за помощью к спасателям.

На поиски незамедлительно было привлечены специалисты Госкомитета, полиции, администрации района. Не остались в стороне и местные жители, а также волонтёры. Из Уфы на поиски прибыли сразу 5 экипажей добровольцев. Поисками мальчика занимались около 40 человек.

Во время осмотра леса спасатели наткнулись на кабана, что сделало поиски ещё решительнее. Мальчика искали всю ночь. К счастью, он был найден сегодня утром живым и здоровым.