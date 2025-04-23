Врачи Башкирии помогли пациентку с кровоточащей язвой прямой кишки

Врачи больницы №1 в Стерлитамаке помогли 42-летнему пациенту, который обратился в медицинское учреждение с признаками кишечного кровотечения.

Диагноз был быстро установлен – язва прямой кишки с кровотечением. Так как медикаментозное лечение не показало эффекта, было принято решение провести эндоскопическое клипирование кровоточащего сосуда. Однако и эта мера оказалась временной. Пациента направили на операционный стол.