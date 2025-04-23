В Уфе сотрудники ГАИ оказали помощь водителю

В Уфе сотрудники ГАИ пришла на помощь водителю. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ведомства.
При патрулировании экипаж ДПС заметил на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Оказалось, водитель ехал из Челябинска в Уфу, но не рассчитал топливо – бензин закончился прямо в пути. До ближайшей заправки далеко, а другие водители не стали останавливаться, чтобы помочь.
Полицейские, оценив ситуацию, приняли решение отбуксировать машину до ближайшей АЗС. Водитель выразил благодарность инспекторам за оказанное содействие и проявленное неравнодушие.