В Уфе сотрудники ГАИ оказали помощь водителю

При патрулировании экипаж ДПС заметил на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Оказалось, водитель ехал из Челябинска в Уфу, но не рассчитал топливо – бензин закончился прямо в пути. До ближайшей заправки далеко, а другие водители не стали останавливаться, чтобы помочь.