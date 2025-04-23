Житель Башкирии остался без автомобиля за пьяную езду

Житель Уфимского района лишился иномарки за езду в нетрезвом виде. Как сообщила прокуратура республики, инцидент произошёл в октябре прошлого года.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Рено Сандеро», за рулём которой находился 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ, а также лишил прав на управление транспортными средствами на два года. Автомобиль конфисковали в пользу государства.