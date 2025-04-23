В Уфе трое мужчин вымогали деньги у подростков

В Уфе трое местных жителей были осуждены за вымогательство денег у несовершеннолетних. По информации СУ СКР по РБ, инцидент произошел в июле-августе 2024 года.

Злоумышленники угрожали подросткам битой и требовали 100 тысяч рублей. Предлогом для угроз послужил ночной звонок, который подросток сделал одному из осужденных, работающему в такси, с просьбой отвезти их в Кармаскалинский район. Испугавшись, они отдали 30 тысяч рублей, вырученные за сдачу в ломбард мобильного телефона. Затем один из преступников продолжил вымогательство и получил еще 13 500 рублей.