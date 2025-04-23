В Башкирии предложили увеличить размеры выплат пострадавшим при ЧС

В Башкирии планируют увеличить размеры выплат пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Проект изменений в Правила выделения средств из резервного фонда регионального правительства разработал Госкомитет РБ по ЧС. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Так, сумму единовременной материальной помощи предложили увеличить с 15 000 рублей до 15 675 рублей. Также хотят увеличить выплаты за частичную утрату имущества первой необходимости с 75 000 рублей до 78 375 рублей, а за полную утрату – с 150 000 рублей до 156 750 рублей.

Кроме того, сумма выплаты родственникам погибших станет больше: с 1,5 миллиона рублей до 1 567 500 рублей. Для пострадавших с легким ущербом здоровью сумма пособия возрастет с 300 000 рублей до 313 500 рублей, а для тех, кто получил тяжелые травмы – с 600 000 рублей до 627 000 рублей.