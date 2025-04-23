В Уфе сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю

Во время патрулирования старший лейтенант полиции Степан Деев и Наиль Калимуллин обратили внимание на автомобиль, стоявший на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Выяснилось, что машина ехала из Челябинска в направлении Уфы, но по пути закончилось топливо.
Никто из мимо проезжавших водителей не изъявил желание остановиться. Сотрудники дорожно-патрульной службы, оценив ситуацию, приняли решение отбуксировать транспортное средство до ближайшей автозаправочной станции. Водитель выразил благодарность инспекторам за оказанное содействие и проявленное неравнодушие.