Сегодня в Уфе «Салават Юлаев» сыграет решающий матч со «Спартаком»

Ключевой матч серий второго раунда плей-офф КХЛ пройдет сегодня в Уфе. В седьмой раз сойдутся «Салават Юлаев» и «Спартак». В истории КХЛ уфимцы принимали участие в седьмых играх девять раз, победив в семи встречах.
Для соперников седьмая игра в плей-офф окажется дебютной в истории. Под вопросом участие в матче Джошуа Ливо, пропустившего предыдущую игру по медицинским показаниям. Напомню, ранее уфимцы отыгрались в этой серии с 1:3, одержав две победы подряд. Прямую трансляцию матча покажет телеканал БСТ. Начало в 18:45.