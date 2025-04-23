Сегодня в Уфе «Салават Юлаев» сыграет решающий матч со «Спартаком»

Ключевой матч серий второго раунда плей-офф КХЛ пройдет сегодня в Уфе. В седьмой раз сойдутся «Салават Юлаев» и «Спартак». В истории КХЛ уфимцы принимали участие в седьмых играх девять раз, победив в семи встречах.