В Уфе к 80-летию Победы обновят братские могилы и мемориальные доски ветеранов

По информации городской администрации, коммунальные службы уже занимаются ремонтом братских могил на «Сергиевском» и «Северном» кладбищах, а также обновляют мемориальные доски ветеранов. Кроме того, в парках и скверах Уфы будут созданы стилизованные клумбы.