В Уфе к 80-летию Победы обновят братские могилы и мемориальные доски ветеранов

В Уфе в преддверии 80-летия Великой Победы проводится благоустройство памятников и мемориальных комплексов, установленных участникам Великой Отечественной войны.
По информации городской администрации, коммунальные службы уже занимаются ремонтом братских могил на «Сергиевском» и «Северном» кладбищах, а также обновляют мемориальные доски ветеранов. Кроме того, в парках и скверах Уфы будут созданы стилизованные клумбы.
Особое внимание уделят парку Победы, где 9 мая пройдет торжественная церемония возложения цветов.
Фото: администрация Уфы.