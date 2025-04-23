В Уфе к 80-летию Победы обновят братские могилы и мемориальные доски ветеранов

В Уфе в преддверии 80-летия Великой Победы проводится благоустройство памятников и мемориальных комплексов, установленных участникам Великой Отечественной войны.

Фото №1 - В Уфе к 80-летию Победы обновят братские могилы и мемориальные доски ветеранов

По информации городской администрации, коммунальные службы уже занимаются ремонтом братских могил на «Сергиевском» и «Северном» кладбищах, а также обновляют мемориальные доски ветеранов. Кроме того, в парках и скверах Уфы будут созданы стилизованные клумбы.

Особое внимание уделят парку Победы, где 9 мая пройдет торжественная церемония возложения цветов.

Фото: администрация Уфы.

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии