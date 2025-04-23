В Уфе при возгорании многоэтажки спасли 8 человек

В Уфе в многоэтажном доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Сотрудники МЧС России смогли спасти шесть взрослых и двоих детей. По информации пресс-службы ведомства, возгорание произошло на верхнем этаже дома на улице Софьи Перовской. В квартире на площади 3 кв.м. загорелось домашнее имущество.

До приезда пожарных 20 человек самостоятельно покинули здание. Спасатели вывели еще восемь человек из заполненной дымом участка. Из квартиры, где началось возгорание, они вытащили мужчину и передали его медикам. К сожалению, он скончался в больнице.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.