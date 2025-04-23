Фехтовальщики из Уфы завоевали «серебро» на Первенстве мира

Уфимские фехтовальщики отличились на международной арене. Первенство мира среди юниоров проходило в Китае. В составе сборной России Искандер Булатов и Валерий Корнилов оказались лучше 30 команд и стали обладателями серебряных медалей.
Также во время турнира проходил личный зачёт. По его итогам Валерий Корнилов занял пятое место. Для подготовки к соревнованиям спортсмены провели два сбора: в Москве и Владивостоке.
Первенство мира стало первым за три года турниром по фехтованию, к участию в котором допустили сборную России. Поэтому перед стартами у нашей команды был минимальный рейтинг. Но уже в первой встрече удалось набрать важные очки благодаря победе над мировым лидером, сборной США, со счётом 45:34.