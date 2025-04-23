Уфа принимает новый сезон Юношеской футбольной лиги

Большой праздник спорта на стадионе «Нефтяник». В Юношеской футбольной лиге стартовал новый сезон. Нашу республику в турнире представляют воспитанники школы ФК «Уфа» 2009 и 2010 годов рождения. На прошедших выходных спортсмены провели свои первые матчи против ровесников из футбольного клуба «Оренбург». Также в столице Башкортостана открыли сезон Третьей лиги, в которой играет команда «Уфа-Молодежная».

Для этой команды это не просто рядовой матч. Воспитанники школы футбольного клуба «Уфа» 2010 года рождения впервые вышли на поле в рамках турнира «ЮФЛ-Приволжье». Дебютная игра против «Оренбурга» завершилась со счётом 1:3. В составе уфимцев отличился Дмитрий Подгайный. Следом сезон открыла команда игроков не старше 17 лет.

Для футболистов 2009 года рождения это уже второй сезон в турнире. Команда запомнилась успешными домашними играми, которые зачастую получались богатыми на голы. А перед началом нового сезона первый игрок этого возраста, вратарь Александр Лясов, заключил профессиональный контракт с футбольным клубом «Уфа».

Матч первого тура складывался для юношей удачно. Нападающий Джамал Садыков стал автором первого гола нового сезона турнира. Счет удалось открыть уже на 9-й минуте.

Наш сокомандник Арман отобрал, пробил по воротам, пробил в штангу, ну и я там на добивании уже. Во втором тайме хотелось бы добавить больше борьбы, больше какой-то агрессии и еще забить, конечно же. Джамал Садыков, нападающий «Уфы-2009»

«Уфа» вела в счёте на протяжении почти 90 минут. Но уже в добавленное время «Оренбургу» удалось сравнять благодаря голу после углового. Заработать первую победу башкирский клуб постарается в ближайшем матче против «Крыльев Советов».

В этом году в зимний период произошла смена тренерского штаба. И мы надеемся, те новые мысли, которые принесет новый тренерский штаб, помогут детям выйти уже на другой уровень развития, который в итоге выразится в количестве побед. Конечно, мы за них переживаем и надеемся, так и будет всё. Дмитрий Колосков, заместитель директора школы ФК «Уфа»

Праздник футбола на «Нефтянике» завершился матчем молодежки. В этом году ее состав пополнили выпускники уфимской школы, бронзовые призеры «ЮФЛ-Приволжье» 2007 года рождения.

Там, получается, у нас такой сплав опыта, молодости, наглости. В общем, хорошая, добротная команда собралась. Провели два матча в рамках Кубка Третьей лиги среди любительских команд. Да, где-то результат, можно сказать, не очень удовлетворительный, но само качество игры приходит с каждым матчем всё больше и больше. Владимир Новичков, тренер вратарей школы ФК «Уфа»