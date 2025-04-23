Уфа принимает новый сезон Юношеской футбольной лиги

Большой праздник спорта на стадионе «Нефтяник». В Юношеской футбольной лиге стартовал новый сезон. Нашу республику в турнире представляют воспитанники школы ФК «Уфа» 2009 и 2010 годов рождения. На прошедших выходных спортсмены провели свои первые матчи против ровесников из футбольного клуба «Оренбург». Также в столице Башкортостана открыли сезон Третьей лиги, в которой играет команда «Уфа-Молодежная».
Для этой команды это не просто рядовой матч. Воспитанники школы футбольного клуба «Уфа» 2010 года рождения впервые вышли на поле в рамках турнира «ЮФЛ-Приволжье». Дебютная игра против «Оренбурга» завершилась со счётом 1:3. В составе уфимцев отличился Дмитрий Подгайный. Следом сезон открыла команда игроков не старше 17 лет.
Для футболистов 2009 года рождения это уже второй сезон в турнире. Команда запомнилась успешными домашними играми, которые зачастую получались богатыми на голы. А перед началом нового сезона первый игрок этого возраста, вратарь Александр Лясов, заключил профессиональный контракт с футбольным клубом «Уфа».
Матч первого тура складывался для юношей удачно. Нападающий Джамал Садыков стал автором первого гола нового сезона турнира. Счет удалось открыть уже на 9-й минуте.
«Уфа» вела в счёте на протяжении почти 90 минут. Но уже в добавленное время «Оренбургу» удалось сравнять благодаря голу после углового. Заработать первую победу башкирский клуб постарается в ближайшем матче против «Крыльев Советов».
Праздник футбола на «Нефтянике» завершился матчем молодежки. В этом году ее состав пополнили выпускники уфимской школы, бронзовые призеры «ЮФЛ-Приволжье» 2007 года рождения.
В первом матче команда уступила ашинскому «Металлургу». Единственный гол в составе «Уфы» забил Амир Ахмеджанов. Недавно он попал в заявку на матч Первой лиги. Многие игроки активно привлекаются к тренировкам с основной командой. Подготовить как можно больше футболистов для игры на взрослом уровне остается главной задачей как молодежной команды, так и всей структуры школы.