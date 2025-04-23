В Башкирии рассказали, когда закончат ремонт моста через реку Уршак

У Булгаково на трассе Уфа-Оренбург начнётся ремонт моста через реку Уршак. На месте появился паспорт объекта. О ходе ремонта рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова.
Ремонт моста, который признали аварийным, планируется начать с 3 июня 2025 года, а завершить – в середине августа. Основные работы на мосту будут выполнять в период наименьшего трафика – в июне и июле. Подрядная организация будет работать круглосуточно, без выходных и праздничных дней в две смены.
Во время проведения работ будут перекрывать мост частично. Для водителей будут доступны три полосы движения, где будет организовано светофорное регулирование транспортных потоков. При этом движение по средней полосе будет реверсивным. Таким образом, утром две полосы будут открыты для тех, кто едет в направлении Уфы, а вечером – для тех, кто выезжает из города.
Напомним, сроки ремонта данного моста по поручению Главы республики Радия Хабирова сократили на две недели. По контракту подрядная организация должна была выполнять работы на данном мосту с мая по ноябрь 2025 года.