В Башкирии рассказали, когда закончат ремонт моста через реку Уршак

Во время проведения работ будут перекрывать мост частично. Для водителей будут доступны три полосы движения, где будет организовано светофорное регулирование транспортных потоков. При этом движение по средней полосе будет реверсивным. Таким образом, утром две полосы будут открыты для тех, кто едет в направлении Уфы, а вечером – для тех, кто выезжает из города.