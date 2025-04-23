В Башкирии пчелам помогают «Поезда здоровья»

Поезда здоровья для пчел. Седьмой год подряд мы отправляем в районы республики передвижной модуль Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории, пишет Радий Хабиров в социальных сетях. В этом году лаборатория работала в Бурзянском, Кугарчинском, Альшеевском, Нуримановском, Мишкинском, Бураевском, Салаватском районах.

Материалы на исследование привозили и пчеловоды из других муниципалитетов. Всего на анализ взяли почти 11 тыс. проб. К пчеловодам и поддержке «медовой» отрасли мы относимся особенно внимательно. Выделяем субсидии, гранты — в республике действует специальная комплексная программа поддержки пчеловодства до 2030 года.