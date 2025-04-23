Из Уфы отправилась очередная группа бойцов в зону СВО

Сегодня из Уфы в зону проведения СВО отправилась очередная группа военнослужащих, которые провели дома две недели отпуска. Родные и близкие пришли проводить своих отцов, мужей, сыновей, друзей. К месту назначения бойцов доставят на автобусах, предоставленных руководством Башкортостана.

Группа, которая выехала на передовую, сегодня служит на территории Запорожья, бойцы были призваны в рамках частичной мобилизации. На постоянной основе все солдаты Башкортостана получают поддержку от республики. Завтра в зону СВО будет отправлен 149-й гуманитарный конвой.