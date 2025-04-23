8-летней Амире из Уфы нужна помощь для реабилитации после инсульта

8-летняя Амира Сабирова нуждается в реабилитации после перенесенного инсульта. Это случилось, когда ребенку не было и года. С тех пор вся жизнь девочки и ее родителей превратилась в борьбу за каждое движение, каждое слово. Какие-то процедуры удается сделать по системе обязательного медицинского страхования, но есть и манипуляции, которые не входят в этот перечень. Поэтому один из важных курсов реабилитации под вопросом — в семье работает один папа.

Привычные движения Амире даются с большим трудом — казалось бы, обычное сжимание, разжимание, но это результат многолетних занятий и курсов реабилитации. Левая ручка двигается совсем немного, да и речь затрудненная. Совершенно здоровый ребенок при рождении в 10 месяцев вдруг практически перестал двигаться. И жизнь молодой семьи кардинально изменилась, особенно после неблагонадежных прогнозов.

Началась ежедневная борьба за каждое движение, слово. Сотни процедур, усилия мамы, которая бросила работу ради ребенка, принесли результат. Девочка ходит, разговаривает, учится в обычной школе в обычном классе на четверки и пятерки. Но еще есть над чем работать: левая рука неподвижна, произношение некоторых букв неправильное.

Для прохождения современной реабилитации Сабировым требуется 240 тысяч рублей. Неподъемные деньги для семьи. Поэтому вынуждены обратиться к неравнодушным. Перечислить любую сумму можно по тем данным, что ниже в фото.